خلية الازمة في نينوى تصدر عدة قرارات.. تعرف عليها

2020/04/17 | 23:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الازمة برئاسة محافظ نينوى نجم الجبوري وبعد التشاور مع خلية الازمة الصحية عدد من القرارات وهي كالتالي: 1 – الرفع الجزئي لحظر التجوال لجميع القطاعات من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساءً اعتبارا من يوم الاحد 19/42 – استمرار غلق منافذ المحافظة بالكامل واستثناء عجلات الحمل الخاصة بالمواد الغذائية والانشائية والحالات الطارئة3 – […]

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