2020/04/18 | 00:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الجمعة مقتل قيادي في تنظيم داعش يدعى "أبو حفصة" في كمين شمال بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ورد لشفق نيوز، انه "وفقاً لمعلومات دقيقة، تمكنت القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد، من قتل احد الإرهابيين والمكنى ابو حفصة، وبحسب المعلومات فإن هذا الإرهابي يشغل منصبا ما يسمى عسكري منطقة المثنى/ شمال بغداد".

واضافت، ان "العملية جاءت بعد نصب كمين محكم له في قرية البو عبدو بقضاء الطارمية شمالي العاصمة" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات عراقية تطيح بـ"أبو حفصة" شمال بغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات عراقية تطيح بـ"أبو حفصة" شمال بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).