نينوى تتخذ قراراً جديداً بشأن حظر التجوال

2020/04/18 | 00:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت الإدارة المحلية في محافظة نينوى يوم الجمعة رفع حظر التجوال جزئياً في المحافظة الواقعة شمالي العراق.

وذكر بيان صادر عن المحافظة ورد لشفق نيوز، أن خلية الازمة برئاسة محافظ نينوى نجم الجبوري اتخذت قرارات جديدة تمثلت بما يلي:

1 - الرفع الجزئي لحظر التجوال لجميع القطاعات من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساءً اعتبارا من يوم الاحد 19/4

2 – استمرار غلق منافذ المحافظة بالكامل واستثناء عجلات الحمل الخاصة بالمواد الغذائية والانشائية والحالات الطارئة

3 - حركة السيارات الصغيرة تكون بنظام الفردي والزوجي يستثنى من ذلك عجلات الكوادر الصحية والطبية

4 – السماح بحركة العجلات الكبيرة داخل المحافظة الخاصة بنقل المواد الغذائية والمواد العامة وسيارات المواد الانشائية من الساعة ال 4 عصرا وحتى الساعة ال 6 صباحا

5 – يكون الدوام في الدوائر الحكومية بنسبة 25% من الكوادر

6 – استمرار غلق المطاعم ( عدا السفري ) والكافيهات والكافتيريات وقاعات المناسبات وسرادق العزاء وسيارات النقل العام

7 – استمرار غلق المساجد دور العبادة وإقامة الصلوات

8 – الالتزام الكامل بمنع التجمعات في داخل المحلات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وان لا يزيد التجمع عن 10 اشخاص واتخاذ التدابير الوقائية كالتعقيم وارتداء القفازات والكمامات

9 - سيتم اعادة تقييم الموقف من حظر التجوال حسب الموقف الوبائي لفيروس كورونا

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