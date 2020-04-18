مسلحان يطلقان النار على أفراد أمن في كركوك (صورة)

2020/04/18 | 00:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمن يوم الجمعة بأن مسلحان أطلقا النار على أفراد أمن في حادثين منفصلين في محافظة كركوك شمالي العراق.

وقال المصدر لشفق نيوز إن مسلحا يستقل سيارة أطلق النار على ضابط في مكافحة إجرام كركوك يدعى النقيب سامان رمضان في منطقة باروتخانه شمالي كركوك.

وأضاف أن قوات الأمن لاحقت المسلح وأطلقت النار عليه فأصابته بجروح لكنه ترك سيارته ولاذ بالفرار.

وفي حادث منفصل، قال المصدر إن مسلحاً آخر يستقل دراجة نارية أطلق النار على أفراد الأمن في مدينة كركوك قبل أن يلوذ بالفرار دون وقوع إصابات.

وأشار المصدر إلى أن قوات الأمن بدأت بحملة تمشيط في أحياء المدينة بحثاً عن المسلحين.

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