خلية الازمة في ديالى تعلن الموقف الكلي للاصابات بكورونا منذ بدء الازمة

2020/04/18 | 00:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت خلية الازمة في ديالى، اليوم الجمعة، عن الموقف الكلي للاصابات بكورونا منذ بدء الازمة.

وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "تحديث الحالات منذ بداية الازمة من صحة ديالى، إذ بلغ عدد الاصابات الكلي ١٨، وعدد حالات الاشتباه لهذا اليوم الجمعة لايوجد، وعدد حالات الشفاء ١٤، وعدد الوفيات ٣ والراقدين حاليا مصاب واحد فقط".

وتابعت "بذلك تم تسجيل اكتساب شفاء تام لحالتين جديدة، لترتفع نسبة الشفاء الى 77.7%".

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