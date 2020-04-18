المرور تعلن موقف المخالفات لحظر التجوال لهذا اليوم

2020/04/18 | 00:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن مدير علاقات واعلام مديرية المرور العامة العميد حيدر كريم، اليوم الجمعة، عن مجموع مخالفات منع التجوال في بغداد والمحافظات لهذا اليوم.

وقال كريم في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "موقف مخالفات منع التجوال في بغداد والمحافظات لليوم الجمعة، هو حجز 45 مركبة، و75 دراجة".

واضاف "اما الغرامات فقد بلغت 3444 غرامة".

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