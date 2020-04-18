يوسف شعبان يفجر مفاجأة عن عبدالحليم حافظ

2020/04/18 | 00:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجر الممثل المصري يوسف شعبان مفاجأة من العيار الثقيل حين كشف أن الفنان الراحل عبد الحليم حافظ كان يغار منه، وأنه بسبب تلك الغيرة كان يصر على استبعاده من فيلم “معبودة الجماهير”.وقال شعبان في لقاء عبر برنامج “ليالي الكويت”، أن العندليب طلب من مخرج الفيلم حلمي رفلة استبعاده من التمثيل أمامه رغم إصرار شادية […]

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