2020/04/18 | 00:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت أم بمفردها بمصارعة تمساح لسحب طفلها الصغير البالغ من العمر ثلاث سنوات من فكيه في زمبابوي.واستندت مورينا موسيسينيانا البالغة من العمر 30 سنة، حين هرعت لمساعدة ابنها المنكوب، إلى حكمة قديمة للتحكم بالزواحف عن طريق استخدام أصابعها لسد أنفه.وقد تركت مورينا طفليها الصغيرين يلعبان تحت مظلة على ضفاف نهر روندي بالقرب من حديقة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف انقذت “مورينا” صغيرها من فكي تمساح النيل؟.. القصة الكاملة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف انقذت “مورينا” صغيرها من فكي تمساح النيل؟.. القصة الكاملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).