وزير المالية يبحث الوضع المالي والاقتصادي مع ممثل صندوق النقد الدولي

2020/04/18 | 00:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، فؤاد حسين، أمس الخميس، ومن خلال دائرة تلفزيونية مغلقة، مع جهاد ازعور رئيس قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي في واشنطن والوفد المرافق له.وجاء في بيان صحفي صادر عن المكتب … Readmore

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