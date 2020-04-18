إجلاء 270 من رعايا إقليم كوردستان من أوروبا

2020/04/18 | 00:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الجمعة إجلاء 270 من رعاياها العالقين في أوروبا إلى الإقليم.

وقالت الدائرة في بيان ورد لشفق نيوز، إنه "في إطار التعاون مع وزارة الخارجية الاتحادية، عادت مجموعة من المواطنين على متن طائرتين من ألمانيا وبريطانيا إلى إقليم كوردستان".

وأوضحت أن عدد من تم إجلاؤهم من ألمانيا يبلغ 107 أشخاص و163 آخرين من بريطانيا.

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