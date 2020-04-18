كوردستان تتقدم خطوة أخرى نحو التعافي من كورونا

2020/04/18 | 00:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت السلطات الصحية في محافظتي السليمانية وحلبجة يوم الجمعة تعافي خمسة مصابين بفيروس كورونا.

وقالت مديرية صحة السليمانية في بيان، أن 4 مصابين بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء التام وعادوا لمنازلهم بعد تلقيهم الرعاية الطبية، ما رفع مجمل حالات التعافي في المحافظة إلى 109.

بينما أفادت مديرية صحة حلبجة في بيان، بتعافي طفل عمره أربعة أعوام من كورونا ومغادرته المستشفى.

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