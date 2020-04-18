2020/04/18 | 00:07 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقال مدير اعلام حكومة ديالى المحلي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظتان عراقيتان تعلنان شفاء 6 مصابين بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت محافظتان عراقيتان، الجمعة، شفاء 6 مصابين بفيروس كورونا.
وقال مدير اعلام حكومة ديالى المحلي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظتان عراقيتان تعلنان شفاء 6 مصابين بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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