محافظتان عراقيتان تعلنان شفاء 6 مصابين بفيروس كورونا

2020/04/18 | 00:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت محافظتان عراقيتان، الجمعة، شفاء 6 مصابين بفيروس كورونا.

وقال مدير اعلام حكومة ديالى المحلي...





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