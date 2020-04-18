الجامعة العربية تدعو لوقف الاقتتال في ليبيا

2020/04/18 | 00:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مساء اليوم الجمعة، عن استنكارها لاستمرار العمليات العسكرية في ليبيا والتصعيد الخطير في حدة القتال الدائر بين قوات حكومة الوفاق والجيش الوطني.

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