عمليات بغداد: هلاك إرهابي بكمين محكم شمال العاصمة

2020/04/18 | 00:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القوات الأمنية العراقية "قيادة عمليات بغداد"، هلاك احد الارهابيين المكنى بـ"ابو حفصة" بكمين محكم شمال العاصمة العراقية بغداد....

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