ميليشيات بمسمّيات جديدة في العراق: ما علاقة إيران بذلك؟

2020/04/18 | 00:19 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت الميليشيات المسلّحة البارزة في #العراق تعلن وتبارك استهدافها للوجود الأميركي في العراق، واستمرت حتى مقتل الجنرال الإيراني #قاسم_سليماني، والقيادي العراقي #أبو_مهدي_المهندس مطلع يناير المنصرم.بعد تلك الضربة الأميركية، ازداد استهداف الميليشيات لـ #القوات_الأميركية في…

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