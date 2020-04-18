المغرب:الاتجاه لتمديد الاغلاق اسبوعين وبؤرة وبائية في الصناعية

2020/04/18 | 00:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط‭ ‬–‭ ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون على‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬أبريل‭ ‬موعد‭ ‬انتهاء‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬العمومية،‭ ‬افادت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬انه‭ ‬سيتم‭ ‬تجديد‭ ‬الاغلاق‭ ‬لاسبوعين‭ ‬في‭ ‬الاقل‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬كشفت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬أنه‭ ‬تم،‭ ‬إلى‭ ‬حدود‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة،‭ ‬تسجيل‭ ‬281‭ ‬حالة‭ ‬إصابة‭ ‬مؤكدة‭ ‬جديدة‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬‭(‬24‭ […]

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