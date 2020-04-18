عرب ما بين النهرين

2020/04/18 | 00:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالهادي كاظم الحميري يعتقد‭ ‬بعض‭ ‬العراقيين‭ ‬من‭ ‬بلاد‭ ‬سومر‭ ‬انهم‭ ‬سومريون‭ ‬لا‭ ‬يمتّون‭ ‬لباقي‭ ‬العراقيين‭ ‬بصلة‭ ‬،كما‭ ‬يعتقد‭ ‬بعض‭ ‬عرب‭ ‬العراق‭ ‬أنهم‭ ‬وطأوا‭ ‬أرض‭ ‬العراق‭ ‬مع‭ ‬الفتح‭ ‬الإسلامي‭ .‬وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬ليست‭ ‬بالبعيدة‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬الشرقية‭ ‬خفض‭ ‬مقدم‭ ‬البرنامج‭ ‬الإخباري‭ ‬المعروف‭ ‬بالحصاد‭ ‬طرفه‭ ‬خجلاً‭ ‬وهو‭ ‬يخاطب‭ ‬النائب‭ ‬السيد‭ ‬جوزيف‭ ‬صليوة‭ ‬وكأنه‭ ‬يعتذرعن‭ ‬سلف‭ ‬اجتاح‭ ‬بلاده‭: ‬بعدين‭ […]

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