صائدو الصور يكتفون بالفتات ونجوم هوليوود محجورون في منازلهم

2020/04/18 | 00:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس‭ ‬انجليس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬مع‭ ‬عزل‭ ‬نجوم‭ ‬هوليوود‭ ‬أنفسهم‭ ‬في‭ ‬منازلهم‭ ‬الفارهة‭ ‬بعد‭ ‬تفشي‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد،‭ ‬يكاد‭ ‬صائدو‭ ‬الصور‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬لا‭ ‬يجدون‭ ‬أحدا‭ ‬لتصويره،‭ ‬رغم‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬صور‭ ‬المشاهير‭.‬ فقد‭ ‬أغلقت‭ ‬النوادي‭ ‬الليلية‭ ‬الرائجة‭ ‬والمطاعم‭ ‬ومواقع‭ ‬تصوير‭ ‬الأفلام‭ ‬التي‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬محاطة‭ ‬بجحافل‭ ‬من‭ ‬المصورين‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬أبوابها‭ […]

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