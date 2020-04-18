خبير كروي يطالب بإعادة النظر بلجنة تعديل النظام الأساسي

2020/04/18 | 00:28 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ بلال زكي

دعا الخبير الكروي والمكلف السابق بإدارة شؤون الكرة العراقية احمد عباس الهيئة المؤقتة إلى إعادة النظر بلجنة تعديل النظام الأساسي، واختيار أسماء جديدة تتسم بالحيادية.

ونشر عباس في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ما أسماه بالنصيحة إلى الهيئة المؤقتة، مؤكدا أن رئيس اللجنة التي تم تشكيلها لإعادة النظر بالنظام الأساسي لاتحاد الكرة ونائبه وعضو آخر هم أعضاء في هيئة التطبيع المكونة من خمسة أسماء، وبالتالي فإنهم سيقومون بعملية التعديل ويرفعون التوصيات لأنفسهم في الهيئة المؤقتة للمصادقة عليها، وهذا الامر يؤشر خللا واضحا ينبغي معالجته.

ولفت إلى أن الهيئة المؤقتة هي المعنية بالموافقة والرفض على التعديلات التي ستقرها لجنة إعادة النظر بالنظام الاساسي، لذا من غير الممكن إجراء أي تداخل شخصي بين منظومتي عمل الهيئة واللجنة.

وطالب عباس الهيئة المؤقتة بالعمل سريعا على إعادة النظر باعضاء اللجنة، مشددا على ضرورة اختيار أسماء جديدة تتسم بالحيادية، كون الغاية سامية وتهم جميع المعنيين بالكرة العراقية.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة المؤقتة اختارت احمد عباس عضوا في لجنة إعادة النظر في النظام الأساسي لاتحاد الكرة، ويترأس تلك اللجنة اياد بنيان والدكتور شامل كامل نائبا، وتضم أيضا الدكتور رافد عبد الأمير والدكتور حسين علي وحسين جبار والدكتور أكرم العطواني والحقوقي صالح المالكي وغيث عبد الغني مقررا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” شكل مؤخرا هيئة مؤقتة تتولى مهمة قيادة الكرة العراقية في الأشهر الستة المقبلة، على أن تعمل خلال تلك الفترة على تعديل النظام الأساسي بما ينسجم مع قوانين الاتحادين الدولي الآسيوي، فضلا عن التحضير لإجراء انتخابات يسفر عنها اختيار مكتب تنفيذي جديد يقود دفة قيادة اللعبة للسنوات الأربع المقبلة

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