المحاضر الآسيوي حميد مخيف: اعتز بمشواري مع الصقور

2020/04/18 | 00:28 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / حيدر كاظم

أكد المحاضر الآسيوي حميد مخيف أنه يعتز كثيرا بمشواره الكروي مع القوة الجوية، إذ مثله لاعبا ومدربا ومشرفا على فرق النادي في مسيرة امتدت لاعوام

عدة.

وقال مخيف في تصريح خص به “الصباح الرياضي” : ان مسيرته مع القوة الجوية بدأت عام 1978 في صفوف الفريق الثاني، ومن ثم لعب للخط الأول إلى جانب نخبة من نجوم الصقور آنذاك أمثال الحارس كاظم شبيب ومعد ابراهيم والراحل سعيد مجبل ومهدي جاسم وسليم ملاخ وحسين لعيبي وحياد ازهر وظافر عبد الصاحب وحسن سداوي وناطق عبد اللطيف وكريم جومبي وخالد عبد الزهرة وحسين جواد والمرحوم عبد الخالق احمد وكريم جواد

وغيرهم.

واضاف انه غادر القلعة الزرقاء وشارك في عام 1980 مع فريق الكوت بالبطولة الرباعية التي اقيمت في محافظة واسط وتنافس فيها الجوية والطلبة والجيش والكوت، بعدها اختير ضمن قائمة منتخب محافظة واسط لكأس الجمهورية بقيادة الكابتن سعد شرهان، ولعب بجانب اسماء جيدة من اللاعبين أمثال بشير جواد ونصير مريبي والمرحوم ابراهيم هاشم (خاور) ورياض سالم وباسم اسود ومحمد عباس وقيس قماري وصباح التميمي والراحل قيس علي وغيرهم.

وأشار الى انه ارتدى ايضا قميص نادي ومنتخب الناصرية بقيادة المدرب صلاح عبيد وشارك في بطولة الجمهورية، ضمن مجموعة مميزة من اللاعبين ومنهم ستار جبار وفلاح عودة وسامي علي وهادي عيدان وعقيل عبد الرضا وغيرهم.

واوضح مخيف انه عاد ودافع عن الوان الصقور عام 1987، وانتقل بعدها لنادي الديوانية ومثله في المنافسات المحلية، وشارك أيضا مع منتخب المحافظة في بطولات الجمهورية، وسجل أهدافا عديدة ما زالت في ذاكرته، ولعب في هذه الفترة الى جانب جمال محمد حطاب ونجاح الكناني وحبيب عبد الرحيم من البصرة والمرحوم غانم أبو اللول والراحل حميد حلواص وعادل محمد حطاب وغيرهم من

اللاعبين.

وبين انه عمل بعد اعتزاله مدربا وأولى محطاته كانت مع منتخب الجوية العسكري الذي كان يضم عدة اسماء مميزة أبرزها حمزة هادي وحسين عليوي وفاضل عبد النبي، بجانب زميله الراحل سعيد مجبل، وعمل ضمن الملاكات التدريبية لاشبال وشباب الجوية مع المدربين صباح عبد الرزاق والراحل كاظم وعل وصباح نوري ومهدي جاسم وكريم جواد ورياض سالم وكاظم فليح وحنون مشكور وسامي شبيب ومحمد ناصر وصباح حسين ماضي.

ولفت إلى أن ابرز اللاعبين الذين تخرجوا من معطفه لؤي صلاح وعلي عباس وفريد مجيد وحسين علاء وحسن اسماعيل ورافد ابراهيم وطالب عبد اللطيف وفريد عبد الرضا وعلي خضير.

وتابع أنه أشرف على تدريب منتخب القوة الجوية العسكري وقاده لاحراز بطولة الفيالق موسمي (1998 و2000) بوجود نخبة جيدة من اللاعبين أمثال صادق سعدون وجواد كاظم وكاظم محسن والحارس حسين جبار وغيرهم، وبعدها عمل مساعدا لشيخ المدربين المرحوم عمو بابا ونجم كرتنا الراحل ناطق هاشم في الفريق الأول للصقور عام

2000.

وذكر انه توج مع الازرق بكأس المثابرة (السوبر) عام (2001) بعد الفوز على الزوراء بهدف نظيف، سجله عدي عبد الخالق واقيمت المباراة في ملعب الشعب الدولي، وكان مساعدا للمدرب عبد الاله عبد الحميد.

واكمل انه تواجد مع المدربين عبد الاله عبد الحميد واحمد راضي في بطولة كأس الكؤوس الآسيوية، التي شارك فيها الجوية عام (2001)،ثم قاد الصقور للفوز في 6 مراحل من مسابقتي الدوري والكأس في العام نفسه، وعمل مساعدا للمدرب الدكتور صالح راضي ونال مع الازرق وصافة الدوري الممتاز عام 2002، ثم اصبح مشرفا على فرق النادي.

واستدرك انه درب الديوانية لعدة مواسم واستمر مشواره التدريبي حتى عام (2012).

وبخصوص مشاركاته في الدورات التدريبية نوه بأنه حاصل على شهادات محلية من الاتحاد الكروي المحلي واللياقة البدنية والطب الرياضي والفئات الاسيوية (A, C, B) أعوام (1997

-1999-2000).

وختم مخيف حديثه قائلا: إنه اتجه للعمل كمحاضر آسيوي مساعد في الدورات التي اقامها الاتحاد القاري، وحصل على درجة التميز في دورة المحاضرين عام 2016 التي اقيمت في قطر، واصبح محاضرا اولا في الدورات التدريبية الاسيوية للمدربين المحليين، وتواجد ضمن اللجنة الفنية لاتحاد الكرة من عام 2014 إلى

2018.

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