اول محافظة عراقية تعلن رفع حظر التجوال جزئيا اعتبارا من الاحد

2020/04/18 | 00:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - نينوى

اصدرت خلية الازمة في محافظة نينوى، اليوم الجمعة، قرارات جديدة بشأن حظر التجوال.

وذكرت الخلية في ...





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