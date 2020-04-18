اللوبى الجديد لـ-صفقة القرن- فى مصر! الصراع على صفقة الـ-صفقة-. - سعيد علام

2020/04/18 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_علام " ستختطف ارواح كثيرة بعد عن طريق "البؤس المخطط له"، اكثر منه عن طريق الرصاص".كما تنبأ رادولف والش.رغم كورونا، الا ان النيران قد اشتعلت بالفعل، اشتعلت عندما تجرأ اللوبى الجديد لـ"صفقة القرن"، بقيادة "لوبى المصرى اليوم"، بطرح نفسه كبديل للوبى القديم للصفقه، انه اعلان بدايه معركة عنيفه، تجرى على الارض المصريه، ولكنها بامتدادات خارجيه حاسمه، انها بداية لمرحله جديده من الصراع الشرس ......

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