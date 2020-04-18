نينوى ترفع حظر التجوال جزئياً وتستأنف الدوام بنسبة 25 بالمئة

2020/04/18 | 00:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الازمة في محافظة نينوى، قرارات عدة بشأن حظر التجوال في المحافظة.

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