رسميا .. عقد قران ياسمين صبري وطليق هيفاء وهبي

2020/04/18 | 00:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رجل الأعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​، قرانه على الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​، وذلك بحضور أفراد عائلتيهما المقربين.وسبق لأبو هشيمة ان تزوج من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.وقال أبو هشيمة وصبري :”تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية، وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا […]

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