2020/04/18 | 00:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرع إمرأتين بقصف تركي لمخيم لاجئين قرب مخمور قوة أمنية تقتل إرهابياً وتصيب آخر في كمين محكم بديالى ديالى – سلام عبد الشمري النجف – سعدون الجابري اعلنت خلية الاعلام الامني، ان قوة امنية قتلت ارهابيا واصابت اخر في كمين محكم بديالى. وقالت في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوة من الفرقة […]

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