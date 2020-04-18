2020/04/18 | 00:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوة الصناعة لتشغيل عشرة آلاف منشأة متوقفة بغداد-الزمان دعا رئيس مجلس شورى الحزب الإسلامي العراقي وزير التخطيط السابق اياد السامرائي، وزارة الصناعة لإعادة تشغيل ما يزيد عن 10 آلاف منشأة صناعية صغيرة تابعة للقطاع الخاص متوقفة عن العمل.وقال في منشور على صفحته في فيسبوك رصدته (الزمان) امس انه (في خضم أزمة […]

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