2020/04/18 | 00:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك تشهد حملة تعقيم وتوعية صحية مشتركة كركوك – مروان العاني شهدت محافظة كركوك حملة للتعقيم والتوعية الصحية بمختلف مناطق المدينة نفذتها مديرية الدفاع المدني ومؤسسة اليمامة للاعلام برعاية الاعلام والاتصال الحكومي في ديوان محافظة كركوك.وقال العميد صالح محمد مدير الدفاع المدني في كركوك ” ان ” كوادر مدريتنا ومنذ اليوم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك تشهد حملة تعقيم وتوعية صحية مشتركة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك تشهد حملة تعقيم وتوعية صحية مشتركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).