كيف أصبحت فيحاء بطلة اللمبي بعد غياب 17 عاما؟

2020/04/18 | 01:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للممثلة المصرية نيفين مندور بعد 17 عاماً على غيابها عن الشاشة.وظهرت نيفين في الصورة مع صديق لها في حفلة عيد ميلاد أحد أصدقائها، وركزت التعليقات على احتفاظها بجمالها رغم تقدمها بالسن، وطالبوها بالعودة إلى الشاشة مرة أخرى.وكان آخر مشاركة فنية لنيفين في فيلم “اللي بالي بالك” […]

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