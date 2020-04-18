العراق يمدد إيقاف تسيير الرحلات الجوية لغاية 24 نيسان

2020/04/18 | 01:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مطار السليمانية الدولي يوم السبت عن تمديد سلطة الطيران المدني العراقي ايقاف الرحلات الجوية لغاية 24 من شهر نيسان الجاري.

وذكرت ادارة المطار في بيان اليوم، انها تلقت اشعارا من سلطة الطيران المدني العراقي بتمديد مدة ايقاف الرحلات الجوية في مطارات البلاد كافة ولغاية 24/4/2020.

وكان العراق قد اوقف تسيير الرحلات الجوية من والى مطارته بعد ظهور تفشي فيروس كورونا وقرر استثناء رحلات للعراقيين المتواجدين في الخارج الراغبين في بالعودة الى البلاد.

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