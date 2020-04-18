2020/04/18 | 01:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا ينهي حياة أسطورة إنكلترا { لندن- وكالات – أعلن نادي ليدز يونايتد الإنكليزي، امس الجمعة وفاة أسطورة النادي ومنتخب إنكلترا، نورمان هنتر، بـفايروس كورونا المُستجد “كوفيد 19.وكان هنتر الذي توفى عن عمر ناهز الـ76 عاماً، تم نقله إلى المُستشفى يوم الجمعة الماضية، بعدما أثبتت الفحوصات إصابته بكورونا.وقال المُتحدث باسم النادي (تم […]

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