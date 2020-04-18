2020/04/18 | 01:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيسة وزراء نيوزلندا تخفٌض راتبها وأعضاء حكومتها 20 بالمئة بوتين يضاعف مستحقات القطاع الصحي 6 مرات موسكو – الزمان قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تكريم العاملين في القطاع الصحي ومضاعفة رواتبهم ست مرات، تقديرا لجهودهم في مواجة وباء كورونا.وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مباشر امس ان (كل الأطباء والعاملين في […]

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