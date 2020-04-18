2020/04/18 | 01:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعتقال قريب برلماني إعتدى على منتسب جراء تنفيذه إجراءات الحظر بابل – الزمان آثار مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعرض احد افراد الشرطة في محافظة بابل للاعتداء من قبل ابن شقيق نائب في البرلمان بعد تطبيقه اجراءات الحظر استياء وشجبا وسط مطالبة بفتح تحقيق عاجل بالاعتداء على المنتسب.وبحسب […]

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