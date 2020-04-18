كورونا يوقف نضال الروائي “لويس سيبولفيدا” إلى الأبد

2020/04/18 | 01:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان التشيلي لويس سيبولفيدا الذي توفي في إسبانيا جراء إصابته بمرض كوفيد-19 عن 70 عاما، كاتبا ملتزما اضطر إلى مغادرة بلده في ظل نظام أوغوستو بينوشيه الديكتاتوري.وقد اشتهر بروايته المعروفة “العجوز الذي كان يقرأ روايات الحب”.وهو أدخل المستشفى قبل شهر ونصف الشهر في أوفييدو في منطقة أستورياس الإسبانية حيث كان يقيم منذ أكثر من ...

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