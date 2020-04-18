العراق يخفض سعر بيع خام البصرة الخفيف لآسيا في أيار

2020/04/18 | 01:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع بتعديل اتفاق خفض إنتاج النفط خلال 2020 بغداد ـ الصباح الجديد: قالت شركة تسويق النفط (سومو) إن العراق خفض سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في أيار لآسيا 3.35 دولار ليصبح بخصم 6.55 دولار للبرميل عن متوسط أسعار عمان/ دبي المعروضة مقارنة مع الشهر السابق.وقالت سومو في بيان أُرسل بالبريد الإلكتروني إنه تقرر ...

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