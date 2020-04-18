4.8 مليار دولار خسارة “الجوية الصينية”

2020/04/18 | 01:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد ـ وكالات: قالت هيئة تنظيم الملاحة الجوية إن الخطوط الجوية الصينية سجلت خسارة إجمالية بقيمة 33.62 مليار يوان (4.8 مليارات دولار) في الربع الأول من العام، بعد تراجع الطلب على السفر بسبب تفشي فيروس كورونا.وكانت شركة الخطوط الجوية الصينية عانت في فبراير من خسائر قياسية بلغت 20.96 مليار يوان بعد فرض حالة ...

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