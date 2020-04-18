2020/04/18 | 01:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الناصرية/ حازم محمد حبيب

أكدت وزارة العدل حرصها وحرص إدارات السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لها على سلامة السجناء من النواحي الصحيَّة والإنسانيَّة، وأنَّ التعامل في تلك السجون يجري وفق أعلى المعايير الدوليَّة وكذلك تطبيق مبادئ حقوق الإنسان التي كفلها الدستور العراقي، ونفت الوزارة ما أشاعته بعض وسائل الإعلام المشبوهة من تعرض النزلاء لعمليات تعذيب منظمة.



وقال وزير العدل فاروق أمين الشواني في تصريح خص به "الصباح": إنَّ "وزارته لم تسجل أي عمليات تعذيب أو سوء معاملة تتنافى ومعايير حقوق الإنسان وانتزاع اعترافات بالإكراه للنزلاء المودعين في جميع سجون الوزارة"، منوهاً بأنَّ "وزارة العدل والدوائر الإصلاحيَّة لا تمتلك سلطة تحقيقيَّة تستخدم من خلالها أساليب التعذيب لانتزاع معلومات بالإكراه من النزلاء، بل هي جهات إصلاحيَّة مهمتها تتركز على تأمين إيداع النزلاء المحكومين في سجونها التي تخضع لمعايير حقوق الإنسان والصليب الأحمر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدل تؤكدُ سلامة الإجراءات الصحيّة في السجون) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العدل تؤكدُ سلامة الإجراءات الصحيّة في السجون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).