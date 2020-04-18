غداً الأحد.. إطلاق خطة الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي

2020/04/18 | 01:32 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

يُعقد، يوم غدٍ الأحد، اجتماعٌ ثلاثي يضم وزارات التخطيط والزراعة والموارد المائيَّة، لإطلاق خطة الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وحماية المنتوج المحلي، وفي حين أعلنت وزارة الزراعة نصب كاميرات والقيام بجولات تفتيشيَّة بالتعاون مع قسم الجريمة المنظمة لملاحقة المتلاعبين بأسعار الخضار، أكدت وصولها لمرحلة الاكتفاء الذاتي في توفير احتياجات السوق المحليَّة من الخضار.

وكانت وزارة التخطيط أعلنت تأجيل اللقاء الثلاثي الذي كان مقرراً عقده يوم الخميس الماضي، والخاص بإطلاق خطة الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، حميد نايف، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "الاجتماع الذي سيعقد بدعوة من وزارة التخطيط، ستتمخض عنه مقررات تهدف لحماية ودعم المنتوج الوطني".

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