صندوق الإسكان ينجز نحو 2000 معاملة إلكترونياً

2020/04/18 | 01:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ وفاء عامر

أنجز صندوق الإسكان التابع لوزارة الإعمار والبلديات ما يقرب من ألفي معاملة قرض الكترونياً منذ انطلاق العمل بتجربة التقديم الالكتروني على القروض.

وأفاد مدير عام الصندوق ضياء موجد عبد الله في تصريح خص به "الصباح" بأنَّ "صندوق الإسكان وضمن إجراءاته لتسهيل حصول المستفيدين على قروض السكن، أطلق مطلع العام الحالي، تجربة التقديم عبر الانترنت على القروض من خلال استمارة مثبتة على موقعها الالكتروني".

وأعلن عبد الله أنَّ "عدد القروض التي قدمها الصندوق منذ إطلاق التجربة وحتى منتصف آذار الماضي بلغ 1998 قرضاً"، منبها إلى أنَّ "التقديم أصبح الكترونياً حصراً بعد أنْ كان يجري بأسلوب تقليدي".

وأوضح أنَّ "التقديم يبدأ بقيام طالب القرض بإرسال معاملته الكترونياً وبعد تدقيقها يتم إصدار الموافقة، وإشعار المستفيد بذلك ودعوته لمراجعة فروع المصرف، إذ يقدم فيها مستمسكاته الثبوتيَّة".

وأكد عبد الله "أهمية التقديم الالكتروني في القضاء على منافذ الفساد أو المحسوبيَّة، في منح القروض، كون إنجاز المعاملات يتم بحسب التسلسل الالكتروني".

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