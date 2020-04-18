2020/04/18 | 01:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الازمة في دائر صحة محافظة ديالى، تسجيل حالتي شفاء جديدة في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة ديالى: تسجيل حالتي شفاء جديدة من كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة ديالى: تسجيل حالتي شفاء جديدة من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).