خلية الأزمة تحذر من التراخي في الاجراءات الوقائية

2020/04/18 | 02:04 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ عمر عبد اللطيف وشيماء رشيد

تعتزمُ خلية الأزمة الحكوميَّة رفع حظر التجوال بصورة جزئيَّة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة السادسة صباحاً الى السادسة ليلاً، وبينما قامت خلية الأزمة البرلمانيَّة بزيارة يوم أمس الجمعة إلى محافظتي أربيل والسليمانية في إقليم كردستان العراق للاطلاع على سير الإجراءات الوقائيَّة؛ كشف رئيس الخلية البرلمانيَّة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي لـ "الصباح" عن قرب وصول 18 طناً من المساعدات والتجهيزات الطبيَّة الصينيَّة إلى العراق.



وقال الكعبي، في تصريح خص به "الصباح": إنَّ "هناك تواصلاً مع عددٍ من العراقيين في الصين وأبلغونا بتجهيز أكثر من 18 طناً من المساعدات المختلفة لوزارة الصحة العراقيَّة خاصة بالوقاية من فيروس كورونا".



وأضاف، إنَّ "العراق سيرسل طائرات خاصة من الخطوط الجويَّة والجيش العراقي والقوة الجويَّة لجلب تلك المساعدات، وسنكون في استقبالهم بمطار بغداد".



ووصل الكعبي برفقة عددٍ من أعضاء خلية الأزمة البرلمانيَّة ووكيل وزارة الصحة جاسم الفلاحي أمس الجمعة إلى أربيل، وأجرى فور وصوله جولة ميدانيَّة لعددٍ من أماكن الحجر الصحي وعلاج المصابين بالوباء.

كما ترأس الكعبي اجتماعاً مع خلية الأزمة بكردستان العراق لبحث التطورات الصحيَّة والماليَّة في الإقليم عموماً وأربيل خاصة في ظل الظرف الراهن، مشدداً على "ضرورة تعزيز العمل المشترك بين حكومتي بغداد الاتحاديَّة والإقليم في مواجهة وباء كورونا".

وشدد وفد الخلية على "ضرورة أنْ يكون التنسيق وتوحيد الجهود بين وزارة الصحة الاتحاديَّة وفي كردستان في أعلى مستوياته للإسراع في تطويق الأزمة وتخفيف الأعباء"، عاداً المرحلة التي يمرُّ بها الفيروس "المراوغ" هي الأخطر فقد يكون في وقتٍ لتطوير نفسه، محذراً من التراخي في إجراءات حظر التجوال والحجر الصحي أو المنزلي في عموم البلاد.

بدوره، قال مدير صحة الرصافة عضو خلية الأزمة عبد الغني الساعدي في تصريح لـ "الصباح": إنَّ "العراق إذا أراد السيطرة على الوباء؛ فإنه يستطيع خلال أسبوعين السيطرة عليه بصورة كلية، فقط إذا ما كان هناك التزامٌ تامٌ بحظر التجوال، مبيناً التوجه لفرض حظر جزئي، وهو ما ستعملُ على تطبيقه الحكومة وخلية الأزمة من السادسة صباحاً الى السادسة ليلاً كحظر جزئي وتباعد اجتماعي".

وبين الساعدي، أنَّ "الحظر الجزئي سيبدأ تطبيقه في شهر رمضان المبارك، لكنْ وفق شروط، بضمنها عدم فتح المولات والكافيهات والمطاعم، فضلاً عن تحديد عدد راكبي سيارات الأجرة، واشتراطات أخرى تضمن عدم انتقال الفيروس".

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