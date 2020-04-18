الأمن البرلمانيَّة تقدمُ دراسة لشراء منظومة (S400)

2020/04/18 | 02:04 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ مهند عبد الوهاب قدمت لجنة الأمن والدفاع البرلمانيَّة، دراسة كاملة الى رئيس الوزراء، تطالب فيها بشراء منظومة الدفاع الجوي المتطورة "S400".

وأفاد عضو اللجنة بدر الزيادي لـ"الصباح" بأنَّ "اللجنة قدمت دراسة كاملة لرئيس الوزراء تطالب فيها بالموافقة على شراء منظومة الدفاع الجوي (S400) المتطورة وتمت مناقشتها مع الشخصيات المعنيَّة في القيادة العامة للقوات المسلحة وما زالت على طاولة رئيس الوزراء"، مؤكداً أنَّ "حسم الأمر سيتم بعد "تشكيل الحكومة الجديدة للموافقة عليها بهدف تدعيم المنظومة العسكريَّة".



وأضاف الزيادي، إنَّ "الموافقة على اقتناء هذه المنظومة المتطورة تحتاج الى تخصيصات ماليَّة كبيرة وقرار سياسي من أجل تنويع مصادر السلاح وعدم الاعتماد على المعسكر الغربي وإنما نتجه نحو المعسكر الشرقي أيضاً".

ولفت الى أنَّ "اللجنة ستكون داعمة للحكومة المقبلة في قراراتها بهذا الشأن، وستقدم لها المقترحات والنصائح بدقة".

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