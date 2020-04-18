الصحة العالمية: الكحول لا تحمي ولا تقتل كورونا

2020/04/18 | 02:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت منظمة الصحة العالمية من أن شرب الكحوليات لا يقي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الإفراط في تناول المشروبات الكحولية “يمكن أن يكون ضارا بالصحة، حتى أنه يضر بنظام المناعة في الجسم”، وفقا لبيان للمنظمة.وقالت كارينا فيريرا بورغيس، مديرة برنامج الكحوليات والمخدرات غير المشروعة في منظمة الصحة العالمية في أوروبا، إن […]

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