هل تفسر العمالة احداث التاريخ؟

2020/04/18 | 02:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوزي عبد الرحيم السعداوي -1- من أسهل الامور في الحياة السياسية العراقية اتهام المختلف بالعمالة ..لقد ذهب الالاف من العراقيين ضحايا هذه الكلمة في زمن البعث المديد فهل تقدم هذه الكلمة تفسيرا للأحداث وإجابات على الأسئلة المطروحة..ان العمالة كحالة فردية موجودة وهي لا تقدم اي إجابات او تفسيرات للأحداث كما ان من النادر وجود كيانات ...

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