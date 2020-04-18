القوى الشيعية تحاصر الكاظمي بفريق يزاحمه في اختيار الوزراء بذريعة المساندة

2020/04/18 | 02:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن سائرون: الكتل السياسية تبحث عن مصالحها الشخصية بغداد- وعد الشمري: أكدت قائمة سائرون التابعة للتيار الصدري، أمس الجمعة، تعرض رئيس الحكومة المكلّف مصطفى الكاظمي إلى ضغوط كبيرة هدفها السيطرة على القرار التنفيذي، مبينة أن الحوارات تنصب حالياً على آلية اختيار المرشحين للوزارات، وتتجاهل البرامج السياسية والاقتصادية والصحية.وفيما كشف تحالف النصر، عن تشكيل ...

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