توتر حاد بين الاتحاد والديمقراطي وتحريك قوات عسكرية من الحزبين

2020/04/18 | 02:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يذكر بمرحلة الاقتتال الداخلي السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي حرب اعلامية مستعرة وتبادل للتهم وتحريك لقوات عسكرية، وانذار على بعض نقاط التماس، هو المشهد الراهن في اقليم كردستان الان، بعد توتر العلاقة بين الحزبين الرئيسين في الاقليم الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني.تعود جذور المشكلة والتوتر بين الغريمين التقليديين في الاقليم الديمقراطي والاتحاد الوطني الى ...

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