ريال مدريد يحدد أولوياته في الميركاتو الصيفي المقبل

2020/04/18 | 02:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى نادي ريال مدريد إلى تعزيز صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من أجل المنافسة على كافة الجبهات في الموسم الجديد.

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