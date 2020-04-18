مقتدى الصدر يهاجم ترامب

2020/04/18 | 03:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطرق مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، الخميس، إلى موضوع البحث عن دواء لفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم “كوفيد-19″، وذلك في تغريدة خاطب فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.وقال الصدر في تغريدته: “بعد عهدنا بكم كتجار حروب وإبادة وقتل وترويع للشعوب اليوم نعهدك يا (ترامب) تتلاعب بمصير الشعوب غير مبال […]

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