ترامب: وفيات كورونا في الولايات المتحدة قد تصل إلى 65 ألفا

2020/04/18 | 03:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة قد تصل وفقا لسلطات البلاد إلى 60-65 ألف شخص.

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