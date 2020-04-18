غوتيرس يدعو لإنشاء تحالف دولي لتطوير لقاح ضد كورونا

2020/04/18 | 03:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لإنشاء تحالف دولي لتطوير لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد.

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