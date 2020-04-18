إصابة أبناء الإعلامية ناديا بساط بكورونا

2020/04/18 | 04:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّرت الإعلامية اللبنانية ناديا بساط، عن صدمتها خلال خروجها عن صمتها وإعلانها إصابة أبنائها تمارا وعاطف النقيب، بفيروس كورونا المستجد COVID-19، موضحًة أنها استقبلت خبر أبنائها وهي في دبي وكانت تهتم بنفسها وتطمئن على أبنائها المتواجدين في إسبانيا وفرنسا اللذين يعتبران من أكبر البلاد إصابة بكورونا.وأضافت في تصريحات متلفزة بقناة “الحدث” أنها كانت مصابة […]

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